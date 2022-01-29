اسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي

2022/01/29 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر امني عن اسقاط الدفاعات الجوية طائرة مسيرة فجر اليوم ، حاولت استهداف قاعدة الدعم اللوجستي في مطار بغداد الدولي ./انتهى9

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