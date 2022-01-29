في مباراة حافلة بالاحداث والبطاقات .. الاكوادور تنتزع تعادلا مهما من البرازيل

2022/01/29 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / انتزعت الاكوادور تعادلا مهما من ضيفتها البرازيل بهدف لكل منهما ، في مباراة مثيرة ضمن تصفيات كأس العالم .سجل هدف البرازيل كاسيميرو في الدقيقة الخامسة من المباراة ، وادرك فيلكس توريس التعادل للاكوادور في الدقيقة 75 .اكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين ، بعدما اشهر الحكم الكولومبي البطاقة الحمراء بوجه حارس الاكوادور الكسندر دومينجيز في الدقيقة 15 ، وبعد ذلك بخمس دقائق طُرد إيمرسون رويال ظهير البرازيل لحصوله على الانذار الثاني.والغى الحكم ، بالرجوع الى تقنية الفار ، هدفا وركلتي جزاء للاكوادور ، من بينهما واحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع .وضمنت البرازيل التأهل الى النهائيات ./ انتهى

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