الثورة السودانية في خطر - جو أتارد

2022/01/29 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جو_أتارد تقف الثورة السودانية عند مفترق طرق حاسم.



قوات الأمن تقتل وتغتصب وتضطهد الجماهير بدون عقاب.



وقد ردت الثورة بإطلاق احتجاجات جديدة وإغلاق الأحياء وتنظيم إضراب عام لمدة يومين، رغم أنه لم يحقق نجاحا كبيرا بسبب الافتقار إلى التنظيم.



يجب أن نكون واضحين: الوقت ينفذ.الليبراليون المفلسون، الذين تسلقوا رأس الحركة الثورية في عام 2019، أهدروا دماء الشعب على استراتيجية إجرامية مبنية على التفاوض ......





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