2022/01/29 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة بات حزب النهج الديمقراطي عرضة لعرقلة مُمعنة لعقد مؤتمره الوطني، حيث يُمنع من استعمال القاعات العمومية لتلك الغاية؛ فيما تسمح السلطات لقوى سياسية تحظى برضاها لاستعمال القاعات تلك لغاياتها.ليس هذا القمع المفضوح غير واحدة من وسائل إعدام الحريات، وبمقدمتها الحرية السياسية.



وليس هذا الإعدام غير وسيلة لمواصلة فرض نظام اقتصادي اجتماعي ينكل بسواد الشعب الأعظم بواقع مرير من الإفقار والتجهيل.



ك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا لقمع حزب النهج الديمقراطي… إلى الامام من أجل الظفر بالحريات الديمقراطية - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا لقمع حزب النهج الديمقراطي… إلى الامام من أجل الظفر بالحريات الديمقراطية - المناضل-ة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).