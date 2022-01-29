عن المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين - فهد المضحكي

2022/01/29 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي دخل النزاع الصيني الأمريكي في عدة ملفات منعطفا جديدا بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن عدم إرسال وفد سياسي دبلوماسي للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في بكين في فبراير من هذا العام 2022، ما يشكل ضربة دبلوماسية أمريكية للصين بحجة مسلمي الأويغور في مقاطعة «شينجيانغ» وتوجيه ضربة جديدة في الحرب الباردة بين البلدين في ملف تايوان التي تدعمها الحكومة الأمريكية بالمعدات والسلاح.



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