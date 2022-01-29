ايران: قصف مطار بغداد يهدف لزعزعة استقرار العراق

2022/01/29 | 09:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… ادان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، السبت، استهداف مطار بغداد الدولي بالصواریخ، مؤكدا أنه يأتي في مسار زعزعة امن واستقرار العراق.وقال خطيب زادة في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، ان “مثل هذه الاعمال المشبوهة من شانها ان تؤدي الى زعزعة الامن ونشر الفوضى في العراق وتوفر السبيل للمناوئين ومثيري الفتنة وتؤثر على […]

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