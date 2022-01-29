2022/01/29 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وسائل اعلام المانية، اليوم السبت، عن موافقة برلين على تمديد مهمة جيشها في العراق لمكافحة تنظيم داعش الارهابي، الى تسعة اشهر اخرى.وقالت وسائل اعلام تابعتها وكالة “ايرث نيوز”، ان “البرلمان الألماني وافق على تمديد مهمة الجنود الألمان في العراق لمدة تسعة أشهر أخرى، وصوت 555 نائباً لصالح اقتراح الحكومة، بينما عارض […]

ظهرت المقالة ألمانيا تمدد بقاء جيشها في العراق الى 9 أشهر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تمدد بقاء جيشها في العراق الى 9 أشهر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تمدد بقاء جيشها في العراق الى 9 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).