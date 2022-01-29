شاهد لحظة تحطم مقاتلة F35 أمريكية أثناء محاولتها الهبوط على سطح سفينة

2022/01/29 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد فيديو اللحظات الأخيرة لمقاتلة شبحية من طراز F-35C، قبل ثوانٍ من تحطمها أثناء محاولتها الهبوط على سطح حاملة طائرات أمريكية.وتسابق الولايات المتحدة الزمن لانتشال حطام المقاتلة التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار من قاع المحيط.

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