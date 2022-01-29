’التنسيقي’ للقوى الكردية: لن نصوت دون توافقكم.. والمقاطعة ليست خيارنا الأنسب

2022/01/29 | 10:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد القيادي في تحالف الفتح، ضمن الإطار التنسيقي، حامد الموسوي، أن قوى الإطار، لن تصوت لأي مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، دون حصول توافق كردي داخلي.

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وقال الموسوي في تصريح لـ"ناس" (29 كانون الثاني 2022): إن "قوى الإطار لن تصوت على منصب رئاسة الجمهورية، في حال عدم حصول اتفاق بين الحزبين الكرديين، (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني).

وأكد الموسوي، أن "خيار الذهاب إلى المقاطعة، ليست هو الأنسب، وإنما الأفضل تحمل المسؤولية".





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