التصنيع الحربي تتسلم مصنع حمورابي وتعتزم فتح خطوط إنتاجية جديدة

2022/01/29 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة التصنيع الحربي، السبت، أنها ستتسلم خلال العام الحالي خطوطاً جديدة لإنتاج الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كالبنادق والمسدسات سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني، فيما اشارت الى انها ستتسلم خلال الشهر المقبل مصنع حمورابي.وقالَ رئيس الهيئة محمد الدراجي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الهيئة قامت بجهود حثيثة لإعادة الصناعة الحربية الدفاعية […]

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