ضبط تلاعب بتسع حاويات في ميناء أم قصر

2022/01/29 | 10:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط تزوير وتلاعب بتفاصيل فاتورة معاملة جمركية منجزه خاصة لـ 9 حاويات في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة /المعلومة/، أن “مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكنت من ضبط معاملة جمركية منجزة في سيطرة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي وهي 9 شاحنات […]

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