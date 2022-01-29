كاريكاتير اليوم.. شق ورقعة

2022/01/29 | 10:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القصف طال ساحة تستخدم كمقبرة للطائرات العاطلة بجانب قاعدة فكتوريا الامريكية وسط المطار.

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