العدل تعلن برامج إصلاحية بالتعاون مع منظمات دولية لنبذ التطرف في السجون

2022/01/29 | 10:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، السبت، أنها اطلقت بالتنسيق مع ثلاث منظمات عالمية، برامج إصلاحية جديدة لنبذ التطرف وبناء قدرات المودعين بتهم الإرهاب في سجونها الاصلاحية، والذين وصلت نسبهم فيها إلى 70 بالمئة.وقالَ مدير عام دائرة إصلاح الأحداث بالوزارة كامل أمين في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة نسقت مع ثلاث […]

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