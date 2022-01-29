اسعار النفط ترتفع لتحقق سادس مكسب اسبوعي

2022/01/29 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، محققة سادس مكسب اسبوعي لها، وسط مخاوف من شح الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسين في سياستهم المتمثلة في زيادة الإنتاج المحدودة وسط ارتفاع الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا ، بنسبة 0.6 بالمئة إلى 89.83 دولاراً للبرميل في الساعة 0310 بتوقيت جرينتش بعد أن هبطت 62 سنتا في اليوم السابق.ومع ذلك، فقد وصلت الأسعار إلى 91.04 دولارًا في وقت سابق من تلك الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الاول 2014.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا ، 0.7 بالمئة ، الى 87.23 دولاراً للبرميل بعد أن تراجعت 74 سنتا يوم الخميس.ووصل خام غرب تكساس الوسيط أيضًا إلى أعلى مستوى في سبع سنوات عند 88.54 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.من المتوقع أن يرتفع كل من برنت وغرب تكساس الوسيط للأسبوع السادس، وهو أطول خط أسبوعي منذ تشرين الاول ، عندما ارتفعت أسعار برنت لمدة سبعة أسابيع بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لمدة تسعة أسابيع./انتهى8

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