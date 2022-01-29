الرافدين يحدد نسبة الفائدة لحسابات التوفير

2022/01/29 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، نسبة الفوائد لحسابات التوفير.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان مقتضب ، أن "اسعار فوائد حسابات التوفير تبلغ 4 بالمئة وتدفع للمواطنين لقاء ايداع اموالهم"./ انتهى8

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