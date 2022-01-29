النجار: إعادة 70 مشروعاً للدولة ونعمل على تغيير قانون الاستثمار

2022/01/29 | 10:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، اليوم السبت، العمل على تغيير قانون الاستثمار للخلاص من الفساد والبيروقراطية ويوازي البيئة الاستثمارية في البلاد، وفيما أكدت إرجاع 70 مشروعاً للدولة، أوجزت أبرز الأهداف المتحققة طوال عامٍ وربع العام.وقالت النجار في تصريح صحفي، إنه “لا يخفى على الجميع بأن العملية الاستثمارية لم تكن ناجحة في […]

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