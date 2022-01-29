واشنطن بوست: 50 الف هاتف محمول تعرض لعمليات اختراق ببرامج التجسس الصهيونية

2022/01/29 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعترض رئيس شركة واتس أب على انكار شركة التجسس الصهيونية (ان اس او) بشأن نطاق عمليات التجسس والمشاركة فيها قائلا إن ” المزاعم لاتتطابق مع الحقائق التي اظهرها التحقيق ” بعد رفعه دعوى قضائية ضد الشركة الصهيونية.ونقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن ويل كاثكارت الرئيس التنفيذي لشركة […]

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