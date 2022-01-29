خارجية إيران تعلق على استهداف مطار بغداد بصواريخ

2022/01/29 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، على استهداف مطار العاصمة العراقية، بغداد، مؤكدا إدانة بلاده لهذه "الأعمال المشبوهة".

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