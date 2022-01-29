القبض على شخصين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في المثنى

2022/01/29 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على شخصين اثنين، بحوزتهما حبوب مخدرة في مدخل المحافظة الشمالي.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة “ايرث نيوز”، إنه “تمكنت سيطرة العارضيات التابعة الى قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في المثنى مدخل المحافظة الشمالي، أثناء تفتيش احدى الدراجات النارية من القبض على متهمين بحوزتهما […]

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