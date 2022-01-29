المجتمعية توقف حالتي ابتزاز الكتروني في كركوك والنجف

2022/01/29 | 10:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم السبت، عن إيقاف حالتي ابتزاز الكتروني في محافظتي كركوك والنجف.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن”العمليتين جاءتا على خلفية ورود مناشدتين، الأولى لفتاة من محافظة ديالى أفادت بتعرضها لمحاولات ابتزاز وتهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شاب من محافظة كركوك ما لم […]

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