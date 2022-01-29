استثمار المثنى تصادق على تسعة مشاريع جديدة

2022/01/29 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى … اكد مدير عام هيئة استثمار المثنى، عادل الياسري، السبت، المصادقة على منح إجازات استثمارية لتسعة مشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان والتعليم والكهرباء وأماكن الترفيه، مشيرا الى المشاريع الجديدة ستخلق فرص عمل كثيرة لابناء المحافظة.وقال الياسري في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “من بين المشاريع منح إجازة لبناء جامعة تضم اختصاصات مختلفة في […]

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