إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة متوقعة شرق الولايات المتحدة

2022/01/29 | 10:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ألغيت آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، اليوم السبت، تحسبا لعاصفة شديدة متوقعة في شرق البلاد يرافقها تساقط ثلوج ورياح قوية.

ويتوقع أن تضرب العاصفة مناطق نيو انغلند وشمال شرق البلاد بما في ذلك مدينتي نيويورك وبوسطن.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز في تغريدة على تويتر أنه يتوقع طبقة من الثلوج تبلغ 30 سنتمتراً في المدينة، مؤكدا أن آليات رش الملح وكاسحات الثلوج جاهزة.

وذكر موقع تتبع حركة الطيران أن نحو 3400 رحلة جوية طيران من وإلى الولايات المتحدة ألغيت السبت، بعد إلغاء أكثر من 1450 رحلة الجمعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من "ظروف سفر شبه مستحيلة" في بعض مناطق سواحل المحيط الأطلسي ونيو إنغلند حيث من المتوقع أن يتجاوز تساقط الثلوج 30 سم في بعض الأماكن.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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