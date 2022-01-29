الدولار يشهد استقراراً في الأسواق المحلية بعموم العراق - عاجل

2022/01/29 | 10:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار الدولار، اليوم السبت، استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم) ان أسعار الصرف شهدت استقراراً لليوم الثاني على التوالي بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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