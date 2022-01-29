هزة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب سواحل انطاليا جنوب تركيا

2022/01/29 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر،فجر اليوم قبالة سواحل أنطاليا جنوب تركيا.وذكرت ادارة الكوارث التركية في بيان لها صباح اليوم الجمعة ان الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 06.57 بالتوقيت المحلي، قبالة سواحل قضاء غازي باشا بولاية أنطاليا جنوب تركيا .واشارت الى ان الزلزال كان على عمق 3.32 كم تحت سطح البحر، وعلى بعد 82.60 كم عن قضاء غازي باشا.ولم تذكر ادارة الكوارث التركية في بيانها اية معلومات عن وقوع خسائر بالارواح او الممتلكات الا ان سكان مدينة انطاليا شعروا بالهزة فجر اليوم الجمعة ./انتهى

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