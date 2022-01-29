2022/01/29 | 10:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / انتشلت ملاكات الشركة العامة لموانئ العراق رافعة / كرين / غارقة في قناة ام قصر تزن ( 40 ) طنا .وقال مدير قسم الانقاذ البحري نوري صبيح :" قام فريق من القسم بعملية نوعية لانتشال رافعة غارقة في قناة ام قصر بعمق ( 17 ) مترا بواسطة الرافعة /الكروف/ الموجودة على الجنيبة / ابا ذر / بمساعدة فريق العمل رقم ( 3 ) التابع للقسم ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموانئ تنتشل رافعة غارقة تزن 40 طنا في قناة ام قصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموانئ تنتشل رافعة غارقة تزن 40 طنا في قناة ام قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).