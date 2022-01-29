هذا التواجد التافه ..ليتني قلت (لا) . - محمد حسين يونس

2022/01/29 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس الحياة في صورتها المجهرية أو العملاقة ..



تخضع لقانون واحد هو ( الوجود و العدم )..



البكتريا أو الديناصور ..يعيش اللحظه..



لا يتذكر من الأمس إلا ما يشكل غريزة وجود بالنسبه له..



و لا يأمل في غد ..



طال أو قصر ..بل قد لا يعرف معني للغد.يعيش بالفطرة ..



كما عاش اسلافه منذ الاف السنين ..



لا يفكر في تغيير حياته إلا إذا أجبرته البيئة علي التوائم مع الظرف الجديد ..بعد أن يقدم أعداد غفيرة من الضحايا كي يتص ......





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