إن التأخر في إنجاز الإيجابيات تؤدي إلى إفراز السلبيات - فلاح أمين الرهيمي

2022/01/29 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الظاهرة العراقية لها امتداد طويل استمرت ثمانية عشر عاماً أفرزت السلبيات التي تجثم بكابوسها على صدور الشعب العراقي وأصبحت بسبب إهمال معالجتها إلى مرض عضال يصعب علاجه إلا بعملية استئصال المرض من جذوره وهذه المهمة تتحملها الحكومة المقبلة التي رفعت شعار الإصلاح وعلى المصلح قبل البدء بعمليته الإصلاحية يجب عليه تفكيك النظام القديم الذي كان يستند على نظام من السلبيات التي انعكست على حياة الشعب السياسي ......





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