تعيبان: مخطط دولي واقليمي يهدف لاضعاف وحدة المكون الشيعي

2022/01/29 | 10:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو تحالف الفتح، عبدالامير تعيبان، اليوم السبت، وجود مخطط دولي واقليمي يهدف لاضعاف وحدة المكون الشيعي.وقال تعيبان، في بيان، إن “هناك مخطط دولي واقليمي هدفه اضعاف وحدة المكون الشيعي وهذه الاطراف لها ارتباطات مع دول خليجية ودول عظمى مثل الولايات المتحدة الامريكية هذه الاطراف بدأت بتنفيذ مخططها لمشروع بايدن سيء الصيت والمعد […]

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