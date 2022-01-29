2022/01/29 | 10:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد رد الاتحاد الدولي للسباحة، على قرار محكمة المنازعات الرياضية بشأن شرعية الرئيس السابق سرمد عبد الاله.وقال رئيس اتحاد السباحة الحالي خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد الدولي للسباحة ارسل لنا رداً على قرار محكمة المنازعات الرياضية التي اقرت بشرعية رئيس الاتحاد السابق سرمد عبد الاله”.واوضح ان “الاتحاد الدولي اكد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الدولي للسباحة يرد على قرار محكمة المنازعات الرياضية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الدولي للسباحة يرد على قرار محكمة المنازعات الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).