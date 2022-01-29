ذي قار تعلن شمول ألف مستفيد بمشروع التنمية المستدامة

2022/01/29 | 10:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف محافظ ذي قار محمد الغزي، السبت، عن شمول أكثر من ألف مستفيد بمشروع التنمية المستدامة في المحافظة والذي ينفذ بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمية.وقالَ الغزي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، “ندعم جميع الجهود المحلية والدولية التي تقوم بمشاريع التنمية المستدامة في المحافظة”، مؤكداً “أهمية العمل والتنسيق المشترك بين المنظمات الدولية لتنفيذ برامجها […]

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