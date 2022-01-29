2022/01/29 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغيت آلاف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، السبت، تحسبا لعاصفة شديدة متوقعة في شرق البلاد يرافقها تساقط ثلوج ورياح قوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب عاصفة ثلجية.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية في شرق أميركا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب عاصفة ثلجية.. إلغاء آلاف الرحلات الجوية في شرق أميركا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).