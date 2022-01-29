الفتح : الاتصالات بين الاطار والتيار لم تنقطع ومازالت متواصلة

2022/01/29 | 10:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد تحالف الفتح, السبت , ان الاتصالات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لم تنقطع ومازالت مستمرة , مرجحا ان يتم حسم الخلاف بين الطرفين قبل انعقاد جلسة البرلمان وسيذهب البيت الشيعي متوحدا .وقال عضو التحالف النائب رفيق الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , انه “من المستبعد جدا ان […]

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