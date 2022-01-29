السليمانية.. البطالة ترتفع لمستوى قياسي وأسعار الوقود تفاقم المعاناة

2022/01/29 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في السليمانية صابر عبدالله كريم، السبت، عن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل في محافظة السليمانية الى 35%، فيما أشار الى أن أسعار الوقود فاقمت من المعاناة.وقال كريم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “واجب الحكومة أن توفر جميع متطلبات المواطن في تأمين حياة معاشية مستقرة تتوفر فيها […]

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