مصرع واصابة خمسة اشخاص بحادثي سير في ذي قار

2022/01/29 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..افاد مصدر أمني في قيادة شرطة ذي قار، السبت، بمصرع واصابة خمسة اشخاص بحادثي سير منفصلين في المحافظة.وذكر المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “حادث سير وقع نتيجة انقلاب عجلة على الطريق السريع الرابط بين ذي قار والمثنى، مما ادى الى وفاة امراة تبلغ من العمر 68 عاماً وإصابة اثنين آخرين […]

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