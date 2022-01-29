2022/01/29 | 11:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية أظهر مقطع فيديو لحظات تحبس الأنفاس، حيث كانت ضابطتا شرطة تسابقان الزمن لإنقاذ رجل فاقد الوعي علق داخل سيارة مشتعلة، وأظهر المقطع سرعة رد فعل الضابطتان، راشيل فرنانديز وجيسيكا حيث تعاونتا لسحب السائق من السيارة التي كانت ستنفجر في أي لحظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد لحظة إنقاذ رجل فاقد الوعي علق داخل سيارة مشتعلة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد لحظة إنقاذ رجل فاقد الوعي علق داخل سيارة مشتعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).