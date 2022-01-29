نائبة تفتح ملف فساد زيباري وتوجه كتابين الى النزاهة ورئاسة البرلمان

2022/01/29 | 11:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… طالبت النائبة عالية نصيف، السبت، أعضاء مجلس النواب بالإلتزام بالقَسَم الذي أقسموه وعدم ترشيح شخص تمت إقالته سابقاً بتهم الفساد لمنصب رئيس الجمهورية، فيما ارسلت النائبة نصيف كتابين رسميين الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهيئة النزاهة بهذا الخصوص .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “على كافة النواب الإلتزام بالقسم الذي […]

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