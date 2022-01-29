2022/01/29 | 11:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OiaoBgVK44I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية من على جسر الجادرية في بغداد | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جولة صباحية من على جسر الجادرية في بغداد | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).