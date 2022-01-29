2022/01/29 | 11:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت القوات الامنية، اليوم السبت، حملات اعتقال جديدة بحق المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.وذكرت مديرية مكافحة الاجرام في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت مفارز من القاء القبض على متهمة بالإتجار بالبشر مطلوبة الى المكتب وفق أحكام المادة ٦/ من قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتم اتخاذ الاجراءآت […]

ظهرت المقالة بغداد..



القوات الامنية تنفذ حملات اعتقال جديدة أولاً على ايرث نيوز.

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