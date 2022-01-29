ترقب واسع لجولة مفاوضات جديدة بين السعودية وإيران

2022/01/29 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

من المقرر أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات السعودية - الإيرانية، في العاصمة بغداد، وفق ما اعلن ذلك السفير الإيراني، إيرج مسجدي.

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وقال مسجدي، في تصريحات صحفية: إنَّ "لدى طهران والرياض إرادة سياسية لحل المشكلات المشتركة القائمة بينهما".

وأضاف، أن "أجندة المباحثات تتركز على أن تكون الدولتان قادرتين بشكل أساسي على إزالة الجمود المستمر منذ عدة سنوات في علاقاتهما الثنائية وإعادتها إلى طبيعتها تدريجياً".

وتوقع السفير الإيراني، "اتخاذ قرارات وتوافقات جيدة قد تحتاج إلى وضع اللمسات الأخيرة، لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

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