2022/01/29 | 11:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاج

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، عن إمكانية صناعة أبراج مراقبة ذكية للقوات الأمنية، فيما حددت الامتيازات التي تتضمنها الابراج المحلية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية التابعة للوزارة لديها إمكانية لتصميم وتصنيع أبراج المراقبة الذكية وفق المواصفات المطلوبة لرفد الجهات والمؤسسات العسكرية والأمنية بهذه الأبراج"، لافتاً الى أن "الشركة تمتلك ورشاً تخصصية متكاملة وكوادر هندسية وفنية متخصصة في مجال تصميم وتصنيع أبراج المراقبة الذكية".

وأضاف أن "ارتفاع برج المراقبة عن الأرض لغاية مستوى نظر الشخص المراقب يبلغ (5000) ملم ،وأن أبعاد غرفة المراقبة (1600× 2000) ملم وبارتفاع (2000) ملم مع شرفة خارجية بأبعاد (1600×1000) ملم وهناك إمكانية لرفع غرفة المراقبة بواسطة منظومة هيدروليكية"، مبيناً أن "أقصى وزن يمكن تحميله داخل الكابينة يبلغ (350) كغم ،وبذلك يكون وزن الكابينة مع الحمل (1500) كيلوغرام مع توفر آلية التثبيت الميكانيكي لتثبيت العربة عند صعود البرج وإمكانية التحكم بالصعود والنزول للبرج من داخل غرفة المراقبة ومن خلال البورد الكهربائي المثبت على شاصي البرج خارج غرفة المراقبة وتزويد البرج بأربع إطارات مع هوك سحب وسلم للخدمات".

وأشار المكتب الى أن "استعمال زجاج مدرع (ضد الرصاص) بأبعاد (300×300) ملم أو حسب طلب الجهة المستفيدة مع وجود أجهزة ملحقة كمنظومة كاميرا مراقبة حرارية مع شاشة عرض وحاسبة لابتوب وأجهزة اتصال ،إضافة الى إمكانية تزويد البرج بجهاز تدفئة وتبريد مناسب" ، مؤكداً أن "تصميم وتصنيع البرج يتم بجهود وخبرات عراقية خالصة من الكوادر الهندسية والفنية في الشركة وباستخدام مواد قياسية وخامات حديدية ذات مواصفات عالمية وأن للشركة الامكانية لتنفيذ الأبراج وحسب متطلبات الجهة المستفيدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تحدّد امتيازات أبراجها الذكية وتعلن استعدادها لتغطية حاجة القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تحدّد امتيازات أبراجها الذكية وتعلن استعدادها لتغطية حاجة القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).