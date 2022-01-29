العراق..الدولة الوحيدة ضمن الأربعة الاكثر استيرادا من ايران تغيب عن الاربع الاكثرتصديرًا لها

2022/01/29 | 11:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تظهر دول من قبيل الصين وتركيا والامارات في قائمة الدول الاكثر استيرادًا من ايران واكثر تصديرًا لها بذات الوقت، وهو مايشير الى توازن الميزان التجاري والمصلحة التجارية بين هذه البلدان، بالمقابل فأن العراق الذي جاء ثانيًا ضمن اكثر الدول استيرادًا من ايران، يغيب هو الوحيد عن قائمة الاكثر تصديرًا لها.

وتشترك افغانستان مع العراق بهذا الشيء، الا ان افغانستان تأتي على الاقل في المركز الاخير بقائمة الدول الخمسة الاكثر استيرادا من ايران وربما من الطبيعي ان تغيب عن قائمة الدول الاكثر تصديرًا، الا ان معادلة العراق هي الاكثر خسارة حيث يأتي في المرتبة الثاني بالاستيراد ويغيب عن التصدير تمامًا.

وزارة الاقتصاد الإيرانیة، اعلنت أن التجارة الخارجية لبلادها سجلت 133 مليون طن بقيمة 80.236 مليار دولار في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار2022 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2022.

وأوضحت الوزارة أن الواردات سجلت 33 مليون طن بقيمة 41.473 مليار دولار في الفترة المذكورة بنمو كمي 17 بالمئة وسعري 34 بالمئة على اساس سنوي.

وأشارت بالمقابل الى أن صادرات ايران بلغت 100 مليون طن بقيمة 38.763 مليار دولار بنمو كمي 7 بالمئة وسعري 38 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وهذا يعني ان ايران استوردت باكثر من 41 مليار دينار، وصدرت فقط بنحو 39 مليار دولار.

بالمقابل فأن الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان تواليا، تصدرت الاسواق الاكثر استيرادا للسلع الايرانية بالشهور العشرة.

وعلى الجانب الاخر، جاءت بالترتيب كل من الامارات والصين وتركيا وألمانيا وسويسرا الاكثر تصديرا الى ايران، حيث يلاحظ ان الامارات التي تأتي بالمرتبة الرابعة كاكثر المستوردين من ايران، جاءت بالمرتبة الاولى كاثر المصدرين لها، والصين التي جاءت بالمرتبة الاولى بالاستيراد من ايران جاءت بالمرتبة الثانية بالمصدرين لها، وتركيا التي جائت بالمرتبة الثالثة بالاستيراد من ايران، جاءت بالمرتبة الثالثة بالتصدير لها كذلك، اما العراق الذي جاء ثانيا بالاستيراد من ايران لم يأتي في قائمة الدول الاكثر تصديرًا فضلا عن افغانستان.

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