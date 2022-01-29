استقرار سعر صرف الدولار امام الدينار في الاسواق المحلية

2022/01/29 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شهدت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي ، اليوم الجمعة،استقرارا في الاسواق المحلية.وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار.فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار./انتهى8

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