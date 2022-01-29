الرئيس التركي سيتوجه الى اوكرانيا نهاية الاسبوع المقبل

2022/01/29 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ اعلن هنا اليوم ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه الى أوكرانيا في الثالث من الشهر المقبل وسيلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مسعى جديد لحل النزاع الروسي الاوكراني .وذكرت الرئاسة التركية في تصريح مقتضب اليوم أن الرئيس التركي أردوغان كان قد دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تركيا لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية.وأعلن الكرملين أن بوتين قبل دعوة أردوغان لزيارة تركيا بهدف مناقشة سبل حل الأزمة الأوكرانية ./انتهى

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