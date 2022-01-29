حصيلة واجبات وكالة الداخلية لشؤون الشرطة.. تعرف على التفاصيل

2022/01/29 | 11:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للفترة من 2022/1/21 ولغاية 2022/1/29.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنها نفذت الاتي : – 1 تنفيذ اوامر قبض عدد 1266 2 القبض مطلقي العيارات النارية عدد 6 3 احالة متهمين الى المحاكم عدد 227 […]

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