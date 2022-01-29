مهاجم نيجيري ينضم للدوري العراقي الممتاز

2022/01/29 | 11:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي الشرطة الرياضي، تعاقده مع مهاجم نيجيري لتعزيز سفوف الفريق المروي في الانتقالات الشتوية.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الإداريّة لنادي الشرطةِ، أبرمت عقداً مع لاعبٍ نيجيري لتدعيمِ صفوفِ فريقها بكرةِ القدم متصدر الدوري في مرحلتهِ الأولى”.واضاف “بمُوجبِ العقد، فإن اللاعب النيجيري جودين شاكا الذي كان ينشطُ […]

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