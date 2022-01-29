الاطار يكشف عن النقاط التي طرحها على التيار المتعلقة بتشكيل الحكومة

2022/01/29 | 11:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , السبت , عن اهم النقاط التي طرحها الاطار التنسيقي على التيار الصدري المتعلقة بتشكيل الحكومة وآلية اختيار رئيس الوزراء لانه استحقاق المكون الشيعي وليس استحقاق جزء منه.وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الاطار التنسيقي حدد مجموعة من […]

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