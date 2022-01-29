2022/01/29 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة اجرام بغداد، القبض على عدد من المتهمين بينهم متهمة بالإتجار بالبشر.وذكرت مديرية مكافحة الإجرام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مكتب مكافحة اجرام الحرية تمكن من القاء القبض على متهمة بالإتجار بالبشر مطلوبة الى المكتب وفق أحكام المادة ٦/ من قانون مكافحة الإتجار بالبشر وتم …

ظهرت المقالة القبض على عدد من المتهمين بينهم متهمة بالإتجار بالبشر في بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من المتهمين بينهم متهمة بالإتجار بالبشر في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من المتهمين بينهم متهمة بالإتجار بالبشر في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).