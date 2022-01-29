مع جون ترافولتا بالسعودية.. صور هالة صدقي وليلى علوي تثير تفاعلا

2022/01/29 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للممثل الأمريكي، جون ترافولتا، خلال حفل "جوائز صنّاع الترفيه" Joy Awards بنسخته الثانية، في المملكة العربية السعودية.

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