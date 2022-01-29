2022/01/29 | 11:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله، السبت ، عن وجود تواطؤ بين الأمريكيين والبريطانيين بتهريب 400 من سجناء داعش العراقيين الخطرين من سجن غويران السوري، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم داعش كورقة ضغط على سوريا والعراق.وقال نصر الله في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المتابع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي لبناني : 400 داعشي فروا من الحسكة باتجاه العراق بتواطؤ أميركي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي لبناني : 400 داعشي فروا من الحسكة باتجاه العراق بتواطؤ أميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).