نائب حكومة الكاظمي تسببت بارتفاع نسبة الفقر 20 % في واسط

2022/01/29 | 11:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن محافظة أواسط حسين علي مردان، السبت ، عن بلوغ نسبة الفقر في المحافظة 20 %، فيما أكد أن رفع سعر صرف الدولار اثر بشكل كبير على ارتفاع نسبة الفقر.وقال مردان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “نسبة الفقر في المحافظة تخطت 20 % وان معدلات الفقر في العراق تشهد ارتفاعا […]

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